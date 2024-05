Ferrettino: “Nulla a che fare con la maggioranza del sindaco Persano”

La campagna elettorale entra nel vivo a Bosio. Domani, 19 maggio, la lista “La voce di Bosio” presenta i suoi candidati e il suo programma alla cittadinanza. L’appuntamento è alle 21 nel salone parrocchiale. La lista propone come futuro sindaco Giovanni Alessandro Ferrettino, 80 anni, già primo cittadino dal 1995 al 1999. Il candidato precisa che “la nostra lista non ha nulla a che fare con la maggioranza uscente. C’è un solo esponente, cioè l’assessore Maurizio Citron. Il sindaco Stefano Persano e il vice Marco Ratti non hanno mai preso parte agli incontri per la formazione della nostra squadra e non contiamo sul loro appoggio“. Bosio è il Comune più popoloso della Val Lemme ad andare al voto l’8 e il 9 giugno prossimi. La lista avversaria, “Tutti insieme per Bosio”, è guidata da Franco Merlo.