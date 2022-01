Le associazioni e i comitati dei pendolari potranno partecipare alla redazione del nuovo contratto di servizio del trasporto ferroviario regionale tra la Regione e il futuro gestore. Lo ha reso noto l’assessore regionale Marco Gabusi in merito a un ordine del giorno proposto dal consigliere di opposizione Sean Sacco (5 stelle). “Nonostante la sospensione delle gare causa COVID fino al 2022 – ha spiegato Sacco -, risulta necessario avviare al più presto le gare sul servizio di trasporto e quindi interpellare e dare seguito alle richieste pervenute dalle associazioni pendolari”. Il documento presentato “impegna il Consiglio regionale e l’assessore competente a coinvolgere, in tutte le fasi di elaborazione, sviluppo, presentazione e approvazione dei nuovi contratti di servizio di trasporto pubblico locale ferroviari e su gomma, i rappresentanti delle associazioni e dei comitati di pendolari e utenti della regione, al fine di raccoglierne le istanze e sviluppare la stesura dei testi dei Contratti di servizio coerenti con le necessità della domanda di trasporto”.

La Regione, per bocca di Gabusi, ha accolto l’ordine del giorno. “Grazie alla caparbietà – dice Andrea Pernigotti, presidente dell’Associazione pendolari novesi – e alla determinazione delle associazioni e dei comitati di pendolari del Piemonte, ma – lasciatemi dire – anche grazie alla loro competenza in materia e ovviamente all’azione politica di appoggio dei consiglieri regionali di opposizione, le nostre istanze esposte durante le audizioni in commissione Trasporti sono state accolte, il consiglio regionale ha interrogato la giunta e l’assessorato di competenza ha dato parere positivo. Finalmente – prosegue – una delegazione di associazioni e comitati potrà partecipare ai tavoli tecnici durante i quali verrà preparato il contratto di servizio del trasporto ferroviario regionale”.