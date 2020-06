Ferrovie: tornano a viaggiare i treni dopo il lungo lockdown.

Da domani, 3 giugno, in Piemonte “il numero di treni in circolazione passa da 401 a 556 al giorno, il 73% della normale programmazione”.

Torna verso la normalità il traffico ferroviario dopo il lungo periodo di quasi totale sospensione del servizio che aveva portato, tra l’altro, all’isolamento di Novi Ligure. Da domani, 3 giugno, come annuncia la Regione, Trenitalia farà circolare nei giorni feriali dal lunedì al venerdì “circa 150 treni in più, arrivando al 73,2% della normale programmazione. Il numero di treni in circolazione passa da 401 a 556 al giorno”. Ecco le novità. Treni regionali: – sulla Alessandria-Acqui-Savona aggiunto un treno a metà mattina tra Acqui e Alessandria (10276) e prolungato sull’intera tratta il treno in partenza da Alessandria alle ore 17.40 (10289), prima limitato ad Acqui; – lungo la Alessandria-Arquata-Genova ripristinato il servizio che precedentemente era sospeso; – sulla Alessandria-Voghera aggiunti 6 treni nei giorni festivi; – per la Asti-Alessandria ripristinato il servizio che precedentemente era praticamente sospeso (erano programmati solo due treni);

– per la Chivasso-Casale-Alessandria ripristinato il servizio orario con l’aggiunta di 15 treni;inserito anche il collegamento Casale-Alessandria con arrivo prima delle 7.30; – Alessandria-Mortara-Novara aggiunti 5 treni nei giorni feriali (tra cui i primi arrivi ad Alessandria alle 7.15 e 8.15 e la partenza da Alessandria alle 20.45). Per i Treni Regionali Veloci lungo la Torino-Genova, “completato il servizio festivo, i treni di rinforzo sono previsti nella fase successiva”. Verso la Lombardia, Trenord, gestore della rete ferroviaria lombarda e della linea Alessandria-Milano, annuncia che, sempre da domani, “il servizio ferroviario della Lombardia tornerà a offrire il 100% dei posti del periodo pre-Covid. Ogni giorno feriale, circolerà circa 1 milione di sedili; tuttavia, secondo le disposizioni sul distanziamento, se ne potrà occupare solo la metà. La segnaletica a bordo indica ai viaggiatori quali posti si possono utilizzare”. Tutti i dettagli sulle modifiche previste dal 3 giugno sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App Trenord.