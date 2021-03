Pasqua e Pasquetta blindate per evitare assembramenti. Ieri, 26 marzo, si è tenuto in videoconferenza un incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dalla Prefettura. Insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine è stato concordato un monitoraggio del territorio per verificare il rispetto delle norme anti coronavirus durante le festività pasquali. Particolare attenzione verrà dedicata alle principali via di comunicazione verso le località turistiche dove si potrebbero verificare assembramenti non consentiti dalle norme che hanno posto il Piemonte in zona rossa. Controlli anche agli ingressi di negozi e supermercati dedicati al rispetto del distanziamento sociale. Alla riunione hanno preso parte la questura, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, oltre alla Provincia e al Comune di Alessandria