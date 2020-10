Doveva dei soldi al suo ex socio ma non li aveva, così ha pensato bene di cedergli quattro bovini tutti dotati di con marchi auricolari. Operazione che, evidentemente, non poteva fare, per questo ha pensato bene di denunciare il furto degli animali. È successo nel Comune di Bosio. L’allevatore, un uomo di 42 anni, ovviamente non aveva subito nessun furto e i carabinieri di Gavi ai quali si era rivolto il 25 luglio scorso, hanno scoperto la verità: l’ex socio dell’allevatore era uscito dalla società che avevano fondato insieme e voleva essere pagato. Il 42enne, non avendo probabilmente i soldi a disposizione, ha pensato bene di architettare il finto abigeato, beccandosi così una denuncia per simulazione di reato da parte dei militari di Gavi. Rischia una condanna da uno a tre anni.