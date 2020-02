Forza un posto di blocco, denunciato giovane novese

La scorsa notte un venticinquenne novese, ha tentato la fuga forzando un posto di controllo dei carabinieri nel centro di Novi Ligure. Il giovane a bordo di un motorino ha proseguito la sua corsa sfrenata, nonostante l’Alt dei carabinieri, guidando pericolosamente senza fermarsi agli incroci e senza rispettare i semafori. I carabinieri, dopo un inseguimento difficoltoso sono riusciti a raggiungerlo in Viale Pinan Cichero.

Il ragazzo non solo era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, ma non aveva assicurazione e anche la targa del motociclo è risultata rubata da un ciclomotore di proprietà di un cittadino novese che l’aveva lasciato parcheggiato sulla strada. Il motorino con targa falsa è stato sequestrato e il ragazzo denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione e multato per le diverse sanzioni amministrative riscontrate.

Sempre i carabinieri di Novi Ligure hanno arrestato un 30enne marocchino per furto aggravato e continuato di energia elettrica. L’uomo, che occupava abusivamente un alloggio di proprietà dell’A.T.C., ha manomesso il contatore e realizzato un allacciamento abusivo in maniera rudimentale per alimentare l’abitazione. A seguito di udienza per direttissima, il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto in attesa del processo.