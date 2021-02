Francavilla Bisio: scattano multe per abbandono rifiuti

A seguito dei normali controlli sul territorio per l’identificazione dei “trasgressori” che abbandonano rifiuti, questa mattina, venerdì 26 febbraio, l’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, ha multato, una persona intenta a sversare spazzatura sul suolo pubblico a Francavilla Bisio. Il Comune pare essere uno dei luoghi preferiti dei furbetti della spazzatura, anche lo scorso anno alcune persone sono state sorpresedalle telecamere mentre abbandonavano rifiuti.

Il monitoraggio di Gestione Ambiente è finalizzato a preservare il decoro urbano dei centri abitati e a limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti.

“Non ci stancheremo mai – spiegano dalla Società – di ricordare che non ha alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi; esistono i contenitori stradali (suddivisi per frazione merceologica) e nelle zone già avviate con il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta ogni utente ha i propri contenitori”.

Inoltre, esistono i Centri di raccolta, dove poter conferire gratuitamente i rifiuti urbani differenziabili e, per gli ingombrati, il servizio gratuito di ritiro sotto casa su prenotazione (per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312).