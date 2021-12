E’ di Ovada l’uomo immortalato dalle foto trappole di Gestione Ambiente mentre abbandonava due sacchi di rifiuti urbani indifferenziati sul ciglio della strada denominata Camarella nel Comune di Francavilla Bisio, formando una discarica a cielo aperto. Il 23 dicembre è stato sorpreso dalla telecamera mobile. L’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, ha visionato le immagini: dalle quali si vede il trasgressore a bordo della propria autovettura mentre scarica due sacchi di rifiuti non differenziati. Oggi, giovedì 30 dicembre, Russo lo ha sanzionato con una multa di 600 euro e lo ha invitato ad intervenire, entro 10 giorni, con un’adeguata pulizia dell’area. Gestione Ambiente ricorda “che non alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi; Gestione Ambiente offre anche due servizi gratuiti: i Centri di raccolta dove poter conferire i rifiuti urbani differenziabili e, per gli ingombranti, il servizio di ritiro sotto casa su prenotazione (per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312)”.