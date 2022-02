I 42 cani detenuti illegalmente nel canile I Quarti a Fresonara sono ancora lì. Nessun animale è stato dato in adozione come imponeva l’ordinanza firmata dal sindaco Paola Penovi il 5 gennaio scorso. I cani si trovano nella struttura contro il volere dei titolari, la famiglia Oliveri, che lo scorso anno li aveva ospitati provvisoriamente insieme al loro proprietario, un uomo di origine africana. Inizialmente, costui aveva portato con sé 28 animali, che sono poi cresciuti di numero dopo varie cucciolate. Molte persone nelle settimane scorse si sono fatte avanti per adottare gli amici a quattro zampe, specie i numerosi cuccioli, ma il proprietario ha chiesto soldi e i cani sono rimasti lì. La situazione resta quindi illegittima, poiché la famiglia Oliveri ha cessato l’attività a novembre 2021 restituendo l’autorizzazione del canile al municipio. A fine anno c’è stato il sopralluogo dell’Asl e poi l’ordinanza, finora non rispettata. Di recente i titolari del canile hanno denunciato il proprietario dei cani per “danneggiamento per aver rotto la vetrata della porta degli uffici e chiusura illegittima dei cancelli della struttura” e anche per aggressione. In caso di sequestro da parte del giudice per il mancato rispetto dell’ordinanza le spese di manutenzione dei 42 cani sarebbero a carico del Comune ma, assicurano dal canile, “un’associazione vuole acquistare I Quarti pagando le spese del sequestro amministrativo”.