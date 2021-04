Frontale sulla S.P della Val Borbera.

Un incidente stradale si è verificato verso le 7 di questa mattina, martedì 7 sulla provinciale 140 della Val Borbera, all’altezza dello stabilimento Sli di Vignole. Due le auto coinvolte, Una Fiat Panda e una Peugeot che si sono scontrate frontalmente. Per il conducente della Panda, intrappolato all’interno dell’auto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle lamiere, trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria è stato ricoverato in codice giallo. Il conducente della Peugeot ha riportato leggere lesioni e attualmente si trova in osservazione all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure.

Non è ancora chiarita la causa dell’incidente sulla quale sta indagando la polizia stradale.