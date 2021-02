Furto in banca a Villaromagnano: recuperate auto e cassaforte

Nella notte fra venerdì 19 e sabato 20 febbraio i ladri hanno forzato la porta d’ingresso della piccola filiale UBI Banca di Villaromagnano, in via della Chiesa, e una volta all’interno hanno portato via la cassaforte contenente circa 13.500 euro.

I ladri erano almeno in due e si sono poi allontanati a bordo di una Audi rubata, prima che scattasse l’allarme della banca.

La filiale si trova nel centro storico del paese e i piani superiori dell’edificio sono abitati. I malviventi però sono stati talmente veloci e silenziosi che nessuno a quanto pare si è accorto di quanto stava accadendo.

L’auto e la cassaforte vuota sono state recuperate ieri, domenica 21 febbraio, dai carabinieri, nella campagna di Villaromagnano.

Le indagini proseguono per identificare i ladri.