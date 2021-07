Gavazzana si trasforma in un atelier di pittura

L’hanno intitolata “La giornata della Pittura e disegno en plein air”, e si svolgerà a Gavazzana, nella piazza degli Scacchi, domenica 1° agosto.

L’associazione per i laboratori mette a disposizione gratuitamente per chi non gli avesse: colori, fogli, matite e pennelli.

Il programma prevede: dalle 15.30 alle 18.30 workshop di disegno e pittura en plein air con Luisa Maria Casaccia Gibelli, Angelo Montecucco, Bruno Farinelli, Ettore Ardito e Giovanni Torchia

Nello stesso orario si terrà un interessantissimo corso di disegno manga con la giovane artista Luana Casagrande, protagonista della mostra dei quadri manga presente in piazza degli Scacchi.

L’organizzazione è curata dal l’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, sezione di Gavazzana, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cassano Spinola, Pro Loco, Soms e Gavazzana Blues. La manifestazione è gratuita ed è aperta a tutti, grandi e piccini.

Prenotazione al seguente link: https://amici-dell-arte-serravalle2.reservio.com/events/fe16a758-b2a4-4161-91d1-422d56a1985e/

(Nella foto di repertorio il Baelvedere San Martino durante la sagra del pesce)