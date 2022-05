Gavi a Zurigo, in Svizzera, con Tortona e Novi Ligure per promuovere le specialità enogastronomiche. Il sindaco Carlo Massa, insieme all’assessore Francesca Regoli, si è recato nella città elvetica, precisamente nell’Enoteca Martel at Bellevue, per partecipare a un incontro per la promozione del territorio e dei suoi prodotti. Accanto al Gavi docg, c’erano ravioli, testa in cassetta e amaretti. All’incontro hanno preso parte anche le delegazioni di Novi Ligure e Tortona, città che con Gavi hanno stipulato un accordo per valorizzare il territorio. Sono stati infatti portati in Svizzera i vini Derthona, il formaggio Montebore, le pesche di Volpedo, il Salame Nobile del Giarolo e l’agnolotto tradizionale tortonese e specialità novesi. All’evento di presentazione del territorio hanno partecipato anche produttori e ristoratori della nostra zona.