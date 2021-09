Gavi. Al Forte per incontrare la principessa Gavia

C’era una volta la principessa Gavia, o forse c’è ancora. Si può scoprirlo domenica 12 settembre. Infatti, il @polomusealepie, in collaborazione con il Rotary e l’Interact Club Gavi Libarna, ha organizzato le visite guidate in costume, dedicate alla principessa Gavia che, secondo la leggenda, è nata proprio nel borgo di Gavi.

Un’occasione per conoscere la storia della principessa e del suo paggio, ma anche per immergersi nella vita della corte imperiale e scoprire la spericolata fuga del prigioniero Pringle. L’evento è rivolto principalmente a famiglie con bambini.

La partenza delle visite è prevista alle 10, 11, 12, 14, 15, 16. La prenotazione è obbligatoria entro domani, sabato 11 settembre chiamando il numero 348 8194720 – 334 7890430.

Green pass obbligatorio per i partecipanti al di sopra dei 12 anni. Costo della visita compreso nel prezzo del biglietto per l’accesso al Forte: intero 5,00 euro, ridotto 2,00 euro per ragazzi dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; altre riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge e convenzioni, per il dettaglio completo consultare il sito della Direzione regionale Musei Piemonte. Eventuali offerte saranno devolute alla Croce Rossa di Gavi.