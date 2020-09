A Gavi oggi, 22 settembre, c’è molta attesa per l’esito dello spoglio elettorale in programma a partire dalle 9 nei seggi della scuola elementare di piazza Dante. Ieri l’affluenza è stata del 75% circa, più elevata rispetto a quattro anni fa, quando si era fermata al 68% circa. Quella volta gli astenuti furono oltre 1.200, la cifra più elevata nelle elezioni comunali gaviesi. In questa tornata elettorale circa 300 elettori in più hanno deciso di andare alle urne per scegliere il futuro sindaco tra Carlo Massa, alla guida della lista SìAmoGavi, e Nicoletta Albano, candidata sindaco per la quinta volta dal 1995 con la lista Gavi nel Cuore e indagata per concussione e peculato.

Ago della bilancia sull’esito elettorale potrebbero essere proprio le disavventure legali dell’ex vicesindaco e la candidatura con Massa di Rita Semino, 86 anni, sindaco eletta nel 2016 con Albano e fatta decadere da quest’ultima a gennaio con le dimissioni della maggioranza consiliare dopo aver tentato di farla dimettere, ricattandola, secondo la Procura di Alessandria, a fine anno. In tarda mattinata si dovrebbe conoscere il risultato. Per il referendum costituzionale, a Gavi ha votato circa il 79% degli aventi diritto: anche qui ha vinto il Sì al taglio dei parlamentari con il 71% contro il 29% dei No.