Il prossimo sarà un fine settimana ricco di appuntamenti a Gavi. In programma infatti tanti eventi al Forte e in paese, a cominciare dalla tappa di Attraverso Festival, la rassegna, giunta alla sesta edizione, che si svolge tra i territori di Cuneo, Asti e Alessandria. Nella fortezza gaviese, alle 19 di venerdì 23 luglio, si esibirà Vinicio Capossela, nello spettacolo “Bestiale Comedìa”, concerto Dantesco per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri. “La ricerca musicale, artistica e letteraria che Vinicio Capossela porta avanti da tempo – spiegano gli organizzatori di Attraverso Festival – è ricca di riferimenti danteschi. Sebbene le citazioni esplicite ad alcuni passi della Divina Commedia siano presenti in particolare in alcuni brani dell’album “Marinai, profeti e balene” del 2011, in tutta la discografia di Capossela riecheggia l’universo metafisico dantesco attraverso una ricerca della ritualità, del primordiale, delle radici mitiche della propria cultura, tutta volta a decifrare e restituire la complessità dell’animo umano”.

Il concerto per celebrare l’anniversario della morte di Dante Alighieri attingerà dunque da questa vasta discografia: sarà “un vero e proprio viaggio nell’aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e, soprattutto, peccatori”.

Con Capossela due musicisti di grande talento, il poliedrico Vincenzo Vasi e il virtuoso Raffaele Tiseo.

Un concerto organizzato con la collaborazione della Direzione Regionale Musei Piemonte, del Comune di Gavi, della Proloco di Gavi e del Consorzio Tutela del Gavi, che prima del Concerto offrirà una degustazione con il Gavi Docg istituzionale. Lo spettacolo avrà inizio alle 19 e, viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle ore 18. I biglietti (ingresso, 35 euro) per gli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it. Nella stessa serata, alle 21,15, in piazza Martiri della Benedicta, a Gavi, al via i festeggiamenti di San Giacomo Maggiore, patrono del paese, con il concerto della banda musicale Romualdo Marenco di Novi Ligure. Sabato, alle 22,15, i fuochi artificiali e domenica la fiera dalle 8 del mattino. Alle 17,30 la messa solenne nella chiesa parrocchiale.