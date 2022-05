Dopo due anni di stop forzato, domenica 8 maggio torna a Gavi “Gavi, Il Forte, Il Borgo”, evento organizzato dalla pro loco e arrivato alla quarta edizione. Nella fortezza visite guidate dalle 10 alle 16 con navetta dal centro del paese grazie agli Amici del Forte. Nel centro storico è in programma il “Mercatino del Gusto” dalle 10 per tutto il giorno. Sarà l’occasione per apprezzare lo “Street Food” con la partecipazione dei locali gaviesi che proporranno i loro cavalli di battaglia: tra gli altri, ravioli, risotto al Gavi, Lasagne alla Zerbetta, Testa in cassetta, torta di riso, tutti piatti che hanno ottenuto la Denominazione comunale (Deco) o sono presidio Slow Food. Quasi trenta i locali che hanno aderito con le loro ricette. Da Novi Ligure ci sarà la farinata mentre da Tortona il libum, un pane preparato in base alla ricetta di Catone il Censore a base di farina di farro, formaggio caprino, uovo e cotto su foglie di alloro e imbottito con salame cotto. Alle Pro Loco di Gavi e alla Polisportiva Gaviese il compito di preparare “Ravioli e Frittura di Pesce”, da accompagnare con un calice di Gavi Docg. La giornata propone anche il “Laboratorio del Pesto” in via Mameli, aperto a tutti, grandi e piccini e visite guidate alla chiesa di San Giacomo, agli Oratori dei Rossi, dei Bianchi e dei Turchini. Si potrà visitare anche il Mulino del Neirone (partenze dall’atrio del Palazzo comunale alle 10, alle 14,30 e 16).