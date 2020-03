Dopo le transenne alle panchine per impedire i capannelli di persone, il commissario prefettizio, Maria Clara Callegari, ha ordinato 5 mila mascherine per contrastare la pandemia di coronavirus, da distribuire “alle fasce della popolazione più esposte al rischio di contagio”. Il commissario ha stanziato 1.500 euro per un contributo a favore della Croce Rossa di Alessandria, che acquisterà e distribuirà i dispositivi di protezione. A Carrosio, invece, le mascherine possono essere prenotate in municipio al costo di un euro. Il ricavato andrà all’ospedale di Novi Ligure per l’emergenza coronavirus. Voltaggio invece esorta i villeggianti a rimanere a casa.

In un avviso il Comune ha evidenziato la presenza di persone non residenti che normalmente villeggiano in paese. “La riapertura delle seconde case non è ancora stata autorizzata – ha scritto l’amministrazione comunale – dato che il decreto vigente vieta gli spostamenti dalla propria residenza verso le case di villeggiatura. I non residenti, se abbandonano voltaggio per recarsi nella propria residenza, non potranno più fare ritorno a Voltaggio”. Il vicesindaco, Maurizio Bisio, spiega che “in paese comunque non ci sono seconde case aperte. Si è trattato solo di tre turisti stranieri che poi sono spariti. L’avviso ha uno scopo preventivo”.