La Corale Polifonica di Sommariva Bosco, diretta da Adriano Popolani, considerata una delle eccellenze corali del Piemonte, si esibirà domenica 18 settembre a Gavi, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore alle 18. Un evento che fa parte della rassegna Iter Vocis, organizzata dall’Associazione Cori Piemontesi, un festival “che mette in rete i territori della regione in un cartellone unico organizzato dai singoli consiglieri provinciali per mettere in contatto le realtà corali mettendo a disposizione diverse location per un totale di 15 concerti distribuiti su tutto il territorio regionale. L’intenzione primaria rimane quella di creare una sinergica rete che metta in contatto in maniera sempre più stabile le varie realtà corali della regione”. Le offerte raccolte dal concerto saranno utilizzate per sistemare il campetto da calcio e pallavolo del circolo parrocchiale di via Garibaldi, l’unico spazio del paese per i giovani. Fondata nel 1970 da Antonio Olivero, diretta dal 1976 al 2005 da Claudio Chiavazza, e dal 2006 al 2008 da Elena Camoletto, la Corale Polifonica di Sommariva Bosco ha all’attivo concerti realizzati in Italia e all’estero (Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Svizzera, Ungheria, ex Jugoslavia), oltre che partecipazioni a rassegne e concorsi nazionali e internazionali nell’ambito dei quali è stata più volte premiata. Attorno al nucleo del coro polifonico sono sorte molteplici iniziative volte alla divulgazione del canto corale e della cultura musicale, come la rassegna internazionale Incontri Corali e gruppi specializzati in diversi repertori vocali tra cui la Schola Gregoriana. In ambito discografico ha realizzato produzioni dedicate alla polifonia sacra del barocco italiano. Dal 2009 è diretta da Adriano Popolani