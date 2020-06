Gavi: la Mostra d’Arte Infantile compie 25 anni ed è virtuale.

Compie un quarto di secolo la Mostra d’Arte Infantile organizzata ogni anno nella scuola elementare di Gavi. L’evento, allestito dall’insegnante di educazione artistica Alessandra Lorenzo, negli anni non si è mai fermato, nonostante il terremoto del 2003 e le alluvioni degli ultimi cinque anni. Quest’anno, di fronte alla pandemia di coronavirus che ha imposto la chiusura della scuola intitolata a Leopoldo e Gaetano Romano, la mostra sarà virtuale, ammirabile all’indirizzo https://padlet.com/alessandralorenzo65/Bookmarks. La mostra ogni anno chiude l’anno scolastico e raccoglie i lavori realizzati dagli alunni. “Durante il lockdown – spiega Alessandra Lorenzo -, la didattica a distanza di una materia come disegno e pittura ha permesso ai bambini delle scuole elementari di aprirsi finestre sul mondo, inaspettate e necessarie. Ho pensato quindi che la Mostra d’Arte infantile numero 25 non poteva saltare e che virtualmente l’avremmo comunque realizzata e così è stato”. “L’importanza dell’arte nei momenti storici – prosegue l’insegnante – si è sempre rivelata fondamentale e quello che stiamo vivendo è di certo un periodo che passerà alla storia, per questo è stato importante raggiungere virtualmente i bambini e le loro famiglie con una materia illuminante come Educazione all’immagine, regalando momenti di impegno, svago e apprendimento che hanno funzionato da vere e proprie finestre sul mondo isolato e chiuso in sé stesso”. La mostra è visitabile sul sito da sabato 30 maggio.