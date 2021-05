Un paese fiorito: il Comune di Gavi invita i cittadini a partecipare al concorso “Gavinfiore” per abbellire la cittadina attraverso la cura del verde e l’allestimento di balconi, giardini, vie, cortili e vetrine con fiori e piante. Come recita il bando, tra gli obiettivi ci sono “la promozione dei valori ambientali e della cultura del verde, la sensibilizzazione dei cittadini, delle associazioni pubbliche e private, verso il decoro e l’abbellimento della città, oltre alla volontà di dare un segno di rinascita, di speranza, dopo la pandemia”. Possono partecipare, gratuitamente, tutti i cittadini, commercianti e associazioni pubbliche e private della città di Gavi: “Potranno allestire l’esterno di balconi o terrazzi, cortili, giardini, vetrine, aree pubbliche date in concessione, con fiori e piante, non artificiali”.

Gli allestimenti saranno giudicati da una commissione composta dal sindaco, dall’assessore alla Cultura, da un esperto del settore florovivaistico e da due fotografi. Sarà stilata una graduatoria dei primi dieci partecipanti in base alla qualità di fiori e piante impiegati, all’armonia dell’allestimento e all’inserimento di quest’ultimo nel contesto urbano e architettonico. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio: i moduli sono disponibili presso i fiorai e le agrarie di Gavi partner della manifestazione, nonché sul sito del Comune. Al primo classificato della categoria “privati” verrà consegnata una targa e un buono da 250 euro da spendere nei negozi, locali e strutture ricettive di Gavi; al secondo, targa e buono da 150 euro; al terzo, oltre alla targa, un cesto omaggio. Stessi premi per la categoria “attività”. Previsto un premio speciale per “l’idea più originale”: targa e buono da 200 euro.