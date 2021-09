Gavi: terza passeggiata ecologica per raccogliere i rifiuti dal Lemme.

Terza passeggiata ecologica sabato 2 ottobre a Gavi, organizzata da Legambiente Val Lemme e dalla Croce rossa di Gavi. Sarà l’occasione per pulire un tratto del greto del Lemme dai rifiuti, intervento programmato per il 26 settembre in occasione dell’evento nazionale Puliamo il mondo ma rinviato per il maltempo. Gli organizzatori consigliano di indossare stivali o scarpe impermeabili. L’appuntamento è alle 9,30 presso la sede della Croce Rossa di Gavi, in via Bosio 2.