Lo scorso anno venne organizzata in forma virtuale, quest’anno la Mostra d’Arte Infantile dell’istituto comprensivo di Gavi torna dal vivo nel portico delle scuole elementari di Piazza Dante. L’inaugurazione sarà sabato, 5 giugno, alle 10. In mostra più di 300 lavori realizzati dagli alunni sotto la guida della professoressa Alessandra Lorenzo, referente del Laboratorio di Educazione all’Immagine fondato ventisei anni fa insieme a sua madre Amalia Lanöel. Spiega la professoressa Lorenzo: “Oggi, rispetto a un anno fa, possiamo dire che la scommessa è vinta. Tornare in presenza e sicurezza, grazie al grande impegno di tutto il personale docente, della dirigenza scolastica, dell’amministrazione comunale e dei nostri bambini artisti, veri protagonisti, ci dimostra che l’arte ha bisogno di visibilità e visitatori e viceversa. Volge al termine un anno scolastico intenso e faticoso per l’emergenza sanitaria, durante il quale i bambini e le bambine hanno avuto le parole per raccontare, ma anche scelto, come mezzo di comunicazione, altro dalla scrittura, disegni e colori che hanno aiutato ad esprimere i loro sentimenti più profondi”.