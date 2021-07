Un fine settimana all’insegna delle stelle e della fotografia a Gavi. Sabato 17 luglio, gli Amici del Forte e di Gavi, organizzano presso il santuario di Nostra Signora della Guardia la serata dal titolo “Oggetti voltanti identificabili – La Luna”. In collaborazione con il Gruppo Arquatese Astrofili dalla terrazza esterna del santuario, saranno puntati i telescopi verso la luna per poterla osservare attraverso un maxischermo, accompagnati dalla descrizione degli astrofili arquatesi. All’evento si potrà assistere alle 21,30, 22,30 e 23,30, con un massimo di 50 partecipanti ogni ora. Prenotazione, obbligatoria all’indirizzo http://AMICIFORTEGAVI.eventbrite.com

Nello stesso giorno, nel Forte, al via la mostra “Light & music”, con le foto di Arrigo Bonanno, che esporrà i suoi scatti effettuati durante i numerosissimi concerti a cui ha assistito, unendo due sue passioni, la musica e la fotografia. L’inaugurazione sarà alle 15 e alle 16,45, per un massimo di 36 partecipanti ogni fascia. L’evento è gratuito, ma nel rispetto delle norme relative alla pandemia da Covid-19 per partecipare all’inaugurazione è necessario prenotarsi al link https://amici-dell-arte-serravalle2.reservio.com/ La mostra sarà visitabile fino al 5 agosto e dal 22 luglio sarà aperta al pubblico durante la normale visita guidata al Forte. Organizzano la Direzione regionale dei musei e l’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia.