Gavi Volley: le ragazze delle Giovanili tornano in campo e vincono

Dopo un periodo di stop forzato, causato dalla situazione pandemica che ha colpito la popolazione gaviese, per fortuna ora in miglioramento, le ragazze del

Gavi Volley Tre colli sono scese in campo per disputare gli incontri dei campionati under 15 e under 13 riconosciuti dal CONI e dalla FIPAV di interesse nazionale. Le prime ad affrontare la gara sono state le ragazze del gruppo under 15 allenate da coach

Riccardo Peruzzi, che si sono confrontante con la Virtus Al Junior Casale ad Alessandria. Il gruppo capitanato da Giada Maranzana (ruolo banda) ha battuto le avversarie con un bel 3 a 0 (18-25/13-25/20-25) conquistando tre preziosi punti in classifica. La stessa capitana ha evidenziato che durante la partita hanno avuto qualche difficoltà di concentrazione, opinione condivisa anche dalla compagna Giada Ghio (ruolo centrale), la quale ha aggiunto che possono migliorare ancora di più la fase di ricostruzione del gioco.

Il Coach Riccardo Peruzzi, che è stato supportato in questi ultimi giorni da mister Daniele Ghio, è felice del risultato che il gruppo ha ottenuto ed è convinto che continuando a lavorare duramente come le ragazze stanno facendo si potranno ottenere molti altri risultati. E’ arrivato il momento anche per le ragazze del gruppo under 13 di scendere in campo contro l’Alessandria Volley. Le giovani del Gavi Volley, più giovani rispetto le avversarie, hanno dato del loro meglio ma purtroppo hanno perso con un amaro 3 a 0 (25- 8/25-8/25-11). Il coach Riccardo Peruzzi, supportato da Cristina Repetti e Luca Oliveri, ha evidenziato che è

stata una gara complessa causata anche dall’assenza di diverse giocatrici, contro un avversario decisamente più titolato, ma comunque le ragazze hanno avuto una prestazione incoraggiante che dimostra una crescita del gruppo.