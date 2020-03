Gestione Ambiente sospende la raccolta del vegetale

Da domani, lunedì 16 marzo, sarà sospeso il servizio di raccolta del verde.

Dopo l’ultimo decreto ministeriale con le ulteriori disposizioni per contenere l’emergenza coronavirus, Gestione Ambiente ha deciso di ridurre i servizi accessori «al fine di creare una riserva strategica per il mantenimento dei servizi essenziali – spiegano dalla società – ed evitare il possibile sovraffollamento negli ambienti di lavoro».

Da venerdì 13 marzo, sono chiusi i centri di raccolta e gli sportelli al pubblico di Tortona (ex statale 35 dei Giovi, angolo via Don Goggi) e di Novi Ligure (al piano terra del municipio, ex Urp). Per informazioni resta attiva la mail [email protected]

La ripresa delle attività sarà comunicata in base all’evolversi della normativa di riferimento.

Per eventuali richieste è attivo il numero verde 800.085.312, oppure si può contattare Gestione Ambiente attraverso le mail:[email protected] – [email protected] o la pagina Facebook gestioneambientespa.