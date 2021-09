Le Giornate Europee del Patrimonio, ideate dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea per favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee, tornano sabato 25 e domenica 26 settembre 2021. “Si tratta di un’occasione importante – spiegano dalla Direzione regionale dei musei del Piemonte – per mettere in rilievo il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche sociali, focalizzando l’attenzione sui benefici che derivano dall’esperienza culturale, dalla trasmissione delle conoscenze, nonché sugli aspetti correlati al concetto di eredità culturale. Lo slogan “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, scelto dal Ministero della cultura in linea con il tema europeo “Heritage: All inclusive”, indica la volontà di far partecipare tutti al nostro patrimonio culturale, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. La Direzione regionale Musei propone “visite guidate, spettacoli ed eventi speciali. Inoltre sabato 25 settembre sono previste aperture straordinarie serali con biglietto di ingresso al costo simbolico di 1 euro, fermo restando il riconoscimento delle gratuità in vigore”. Il Forte di Gavi propone il percorso di visita “La grande fuga”, che ricorda gli eventi storici legati alle evasioni tentate da questa imponente struttura.

In seguito al passaggio della proprietà a Casa Savoia, il Forte divenne infatti un carcere e, in particolare durante la Seconda guerra mondiale, i tentativi di fuga furono molteplici e tra di essi spiccano le vicende rocambolesche dei due ufficiali inglesi, Alastair Cram e Jack Pringle. Le visite, accompagnate in gruppo, sono scandite da partenze ogni ora e possono essere effettuate sabato 25 dalle 8,30 alle 20,30, con biglietto a 1 euro a partire dalle 17,30, e domenica 26 dalle 10,30 alle 16,30. Inoltre, domenica si svolgono anche le visite guidate e animate a cura dell’Associazione “Amici del Forte”. Info e prenotazioni: [email protected]; tel. 0143 643554; per le visite guidate animate di domenica 26 settembre [email protected], 379 2516414. Nel sito archeologico di Libarna, a Serravalle Scrivia, sarà dato spazio alle visite guidate con le quali i visitatori potranno approfondire, con la guida del personale della Soprintendenza Archeologia, la storia di Libarna e delle nuove scoperte. Saranno proposte visite teatralizzate dal titolo “i luoghi dello spettacolo a Libarna” con la partecipazione dell’attore e regista Luca Zilovich insieme agli attori del Teatro della Juta di Arquata Scrivia e l’archeologa Cristina Porro, e a laboratori didattici con “Archeogiochiamo a Libarna” (colora il mosaico, il gioco della domus e il gioco dell’oca di Libarna, il labirinto), un’attività per “piccoli archeologi” dai 6 ai 13 insieme agli studenti del Liceo “Peano” di Tortona.

Sabato e domenica, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Serravalle Scrivia, resterà aperta l’area museale di Libarna, ospitata al piano terra del Palazzo Municipale, che costituisce il naturale completamento della visita al sito archeologico. L’area museale raccoglie i reperti rinvenuti nei primi scavi eseguiti a Libarna nel XIX secolo, ma presenta altri materiali archeologici della collezione dello scultore genovese Santo Varni. Le visite presso l’area museale saranno curate dai volontari dell’Associazione Libarna Arteventi. Il programma delle giornate prevede sabato 25 settembre l’apertura dell’Area archeologica dalle 14 fino alle 20,30 (ultimo ingresso 20), visite guidate alle 14,30, 16, 17,30 e 19 e laboratori didattici con “Archeogiochiamo a Libarna” alle ore 15,30 e 17; l’Area museale all’interno del Palazzo Comunale resterà aperta dalle 15 alle 17. Domenica 26 settembre il sito sarà aperto dalle 10 alle 17,30 (ultimo ingresso alle 17), si svolgeranno visite guidate programmate alle 10,30, 11,30 e 14, due visite guidate teatralizzate “i luoghi dello spettacolo a Libarna” alle 15 e alle 17 e laboratori didattici con “Archeogiochiamo a Libarna” alle 10,30 e alle 11,30. La domenica l’Area museale all’interno del Palazzo Comunale sarà accessibile dalle 10 alle 12. Contatti per le prenotazioni: • visite guidate (max 25 partecipanti per visita): 0143/633420 – [email protected] (Area archeologica di Libarna) • visite guidate teatralizzate (max 25 partecipanti per visita), laboratori didattici (max 15 partecipanti a gruppo) e visite all’Area museale (max 7 partecipanti a gruppo): 329 6484707 – [email protected]