Gli abissi della città di Yestering, mercoledì la presentazione online.

Il volume racconta la storia di Yestering, una cittadina tranquilla dalle buffe leggi, in cui un giorno comincia a cadere una “strana” pioggia che sembra non fermarsi più. Yestering è dedicato ai ragazzi che stanno affrontando la prima adolescenza, ma anche ai loro genitori, alle prese con un mondo in cui i cambiamenti esterni ci chiedono spesso di rimettere in discussione il nostro modo di vedere le cose.

Yestering, con le sue case di ringhiera e le sue strambe leggi, è un luogo incantevole dove la vita trascorre serena. Ad un tratto, però, arriva la pioggia a cambiare le abitudini dei suoi cittadini, una pioggia “speciale” che non smette più di cadere e rischia di sommergere l’intera città! Adele e Norberto, due ragazzi svegli, amici per la pelle nonostante le loro diversità, cercano una soluzione, guardando al di là dei luoghi comuni in cui sembrano intrappolati gli adulti. Insieme scopriranno che tra combattere e arrendersi c’è una via di mezzo: imparare a cambiare. Il volumeè impreziosito dalle illustrazioni di Clara Brioschi.