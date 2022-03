In vista della Pasqua i Comuni del Distretto del Novese vogliono lanciare un messaggio di pace No Stop, da diversi punti caratteristici del territorio. Per farlo verranno allestite, dal 9 al 25 aprile, delle postazioni che ospiteranno un “albero della pace” dove poter appendere le uova della pace. In questo modo il territorio e i suoi panorami saranno coprotagonisti, in una sorta di “staffetta social”, di Comune in Comune, di foto in foto. “Partecipare – spiegano da Distretto – è semplicissimo: sul sito www.distrettonovese.it è disponibile un modello di Uovo della pace, facilmente stampabile, pronto per essere ritagliato, incollato su un cartoncino di riciclo, per poi lasciare il retro da decorare a piacere a quanti vorranno partecipare, dai più piccoli ai più grandi. Sono davvero tanti i comuni che hanno già aderito a questa iniziativa, ma c’è ancora qualche giorno per partecipare”. A partire dal 4 aprile saranno resi noti anche tutti i Comuni che ospiteranno l’albero della pace e la sua ubicazione. Chiunque potrà partecipare, non solo facendo la foto, ma anche decorandolo con il proprio uovo. Dopo il grande successo con il circuito delle panchine di San Valentino, in cui grandi e piccini si sono divertiti a “scovare” l’angolo romantico, questa volta si vuole coinvolgere il pubblico ancora di più, renderlo coprotagonista di un messaggio di pace no stop. Con le uova della pace si vuole liberare la creatività in particolar modo dei più piccini e attraverso i canali social del Distretto del Novese, grazie ai contributi fotografici di tutti, lanciare un lunghissimo messaggio di pace, si partirà il 9 aprile in una no stop fino al 25 aprile. Fanno parte del Distretto del Novese 33 comuni.