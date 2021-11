Le sponsorizzazioni per le iniziative natalizie, compresa l’illuminazione per le vie e le piazze del centro, e per il sito web Vivitortona ammontano a 35.500 euro oltre Iva.

Per il sito web, che offre informazioni turistiche e il calendario degli eventi di tutto il Tortonese, sono arrivate le offerte di: Autamarocchi, la società che si insedierà sulla provinciale per Sale con un deposito di camion; Tomato Farm, azienda per la trasformazione di pomodori di Pozzolo Formigaro; e Stp, società di trasporto pubblico: tutte con sponsorizzazioni di 3 mila euro.

Per le iniziative del Natale a Tortona, invece, hanno offerto 250 euro Trilly Tutti Brilli, che produce abbigliamento per cani e Seven Beauty, società specializzata nella ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria, emtrambe con sede in strada comunale Savonesa a Rivalta Scrivia, al Parco scientifico tecnologico (Pst); Algasol e Mits, società che operano sempre nel settore della sperimentazione in ingegneria e scienze naturali e hanno sede al Pst, hanno sottoscritto 500 euro; Osteria Billis, ristorante di fronte alla stazione ferroviaria, e Lugano Leonardo, ditta sementiera che si dedica allo studio e allo sviluppo di nuove varietà di riso, hanno offerto 1.000 euro; Farma Tortona, la società che ha acquistato le farmacie comunali, 3 mila euro; Ecoprogram, società del gruppo Barabino che si occupa di automotive e servizi ad esso dedicati, e Fap Investiments, società bresciana che si occupa di sviluppo di complessi immobiliari e logistici e di sistemi fotovoltaici, 10 mila euro ciascuno.

Come lo scorso anno il progetto prevede anche installazioni luminose a tema natalizio tridimensionali, di grande effetto, che erano state molto apprezzate dai tortonesi.