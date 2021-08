Gualco contro Albano: “Io i fondi all’asilo li ho sempre fatti erogare”

In Consiglio comunale il capogruppo di minoranza prende le distanze dall'ex sindaco, di cui è stato vice per dieci anni, sugli aiuti al Principe Oddone

“Finchè sono stato amministratore comunale ho sempre fatto in modo di erogare fondi all’asilo“. Enrico Gualco, capogruppo di minoranza, nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Gavi ha elogiato la decisione della giunta Massa di erogare 4 mila euro di contributo straordinario alla scuola materna “Principe Oddone” per cercare di andare incontro alle difficoltà economiche dell’istituto. L’asilo da anni versa in condizioni difficili, in particolare da quando l’amministrazione Albano decise di ridurre e poi eliminare i fondi, passati da 13 mila euro annui a zero. Scelte avvenute effettivamente dopo il 2011, quando Gualco cessò il suo secondo mandato come vicesindaco senza poi ricandidarsi alle elezioni comunali di quell’anno.

“L’impegno del Comune per la scuola è vitale – ha detto in consiglio comunale -. Bene la decisione di non abbandonare a se stesso il Principe Oddone. Finchè sono rimasto nell’amministrazione comunale ho sempre erogato i fondi“. Una chiara presa di distanza dalle successive scelte della Albano, dal 2020 consigliere comunale di minoranza come Gualco, anche se non si è mai presentata alle sedute dell’assemblea.