Ha  scippato della borsa una signora. Beccato dai carabinieri.

A bordo di un motorino, vestito di scuro e con il viso celato dal casco, lo scorso 8 novembre nel centro di Tortona, aveva strappato la borsa di mano a una signora. La scena era stata per ripresa dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona. I Carabinieri della locale stazione, a seguito di un’accurata indagine hanno individuato, identificato e denunciato l’autore del furto.

Si tratta di un ucraino 24enne con pregiudizi di polizia. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida del ciclomotore senza targa, privo di assicurazione e senza patentino, risultato rubato a Torino ben 29 anni or sono. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, il giovane è stato trovato anche in possesso di un paio di forbici da potatura, un casco da motociclista e una giacca in pelle corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del furto con destrezza di pochi giorni prima. È stato pertanto denunciato in stato di libertà per furto con strappo, furto con destrezza, ricettazione di ciclomotore e porto di oggetti atti a offendere.