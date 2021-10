Halloween in Biblioteca: “Il Complemorte di Sir Nicholas”.

Venerdì 9 ottobre a Serravalle, racconti brividosi per festeggiare un'antica tradizione.

La Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia ospiterà, venerdì 29 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, ““Il Complemorte di Sir Nicholas”, il tradizionale laboratorio di Halloween per bambini dai 3 agli 8 anni.

Sir Nicholas è il fantasma di Grifon d’Oro che è stato ghigliottinato il 31 ottobre di 594 anni fa. I fantasmi hanno questa tradizione di festeggiare il loro complemorte, non potendo festeggiare l’anniversario della nascita e quello di Sir Nicholas cade proprio in concomitanza con la festa di Halloween, per cui la Biblioteca ha pensato di celebrare insieme le due sinistre ricorrenze!

Ai bimbi saranno raccontate due storie brividose, “Il Mago e il Pentolone Salterino” e “Baba Raba e il Ceppo Ghignante”, tratte da “Le Fiabe di Beda il Bardo”, la raccolta di fiabe più famosa del mondo magico. Seguirà un gioco di “complemorte” da fare insieme.

Sia le letture che il gioco sono organizzati in modo da consentire il distanziamento interpersonale dei bambini ed evitare il contatto fisico ma favorendo comunque un divertente momento per incontrarsi, è il caso di dirlo, in carne e…ossa!

Questo laboratorio ludico didattico si propone, attraverso un’atmosfera di festa e di gioco e prendendo spunto dalla suggestione che esercita la festa di Halloween sui bambini, di favorire l’aggregazione in modo costruttivo, di sviluppare i sensi, l’abilità manuale, di stimolare la memoria e la creatività dei bambini che vengono sempre invitati ad esercitare correttezza e grande spirito di squadra. Le maggiori e più importanti ricorrenze annuali sono sempre l’occasione per stimolare i più piccoli sul tema delle tradizioni popolari, delle fiabe e delle leggende, scoprendo insieme a loro tutto il potenziale di insegnamenti profondi che queste forme culturali hanno e di arricchire la nostra esperienza.