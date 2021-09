Ha un valore di oltre 70mila euro il sistema per la riabilitazione robotica denominato Hunova, donato dal Rotary Club Gavi Libarna e da altri club rotariani al Centro Riabilitativo Borsalino di Alessandria. È uno dei tanti “service” illustrati nella conferenza stampa che si è svolta alla Tenuta ca da Meo di Protagolungo di Gavi per celebrare i 25 anni di attività del Rotary Club Gavi Libarna. “Nel mese di ottobre – è stato detto – verrà portata a termine l’importante donazione di Hunova: una attrezzatura utile alla riabilitazione robotica degli arti inferiori e del tronco del valore di oltre 70mila euro nei confronti del Centro Riabilitativo Borsalino di Alessandria. Questa attività, iniziata nel 2019 con la presidenza di Oreste Marchesi e proseguita durante l’anno di Giancarlo Laguzzi, è stata seguita nella sua evoluzione direttamente dall’attuale presidente Maurizio Zambruno e ha visto il coinvolgimento della Rotary Foundation, del Distretto 2032 e 1760, di ben nove Club Rotary francesi e soprattutto dei 7 Club Rotay raggruppati nel Grappolo (Acqui Terme, Alessandria, Chiavari-Tigullio, Gavi-Libarna, Ovada del Centenario, Tortona e Valenza).

Hunova – hanno spiegato i dirigenti del Rotary – è un sistema per la riabilitazione robotica nato dall’esigenza in ambito clinico di avere uno strumento di valutazione oggettiva e di trattamento riabilitativo che si affianca al medico, al fisioterapista e al paziente durante l’intero percorso di trattamento e recupero. Hunova è un aiuto robotico per il fisioterapista intuitivo e di facile utilizzo dedicato alla riabilitazione nell’ambito ortopedico, neurologico, geriatrico e di riatletizzazione”. Il mese prossimo il Rotary Gavi Libarna ha inoltre in programma l’Ottobre rosa: durante tutto il mese si organizzeranno nei Comuni del territorio una serie di visite senologiche gratuite a opera della dottoressa Maria Grazia Pacquola, socia del club, in queste date: 2 ottobre Arquata, 9 ottobre Vignole, 16 e 17 ottobre Gavi, 23 ottobre Serravalle Scrivia e 30 ottobre 2021 Cabella Ligure. Informazioni aggiuntive in merito saranno fornite attraverso il sito internet del club www.rotarygavilibarna.org e attraverso la pagina Facebook del Club.