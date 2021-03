I 5 Stelle denunciano: “ Vaccini sospesi a Novi Ligure”

Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Sean Sacco e la consigliera comunale Lucia Zippo chiedono all’assessore alla Sanità Luigi Icardi di fare chiarezza rispetto alla decisione di interrompere le operazioni di vaccinazione a Novi Ligure.

“Occorre chiarire – dicono i Pentastellati – se la causa sia attribuibile al passaggio della corsa ciclistica Milano-Sanremo o ad altri motivi. In ogni caso è un fatto molto grave.

A prescindere dalla possibilità di gestire l’evento in simultanea con il piano vaccinale, è comunque inaccettabile sospendere le vaccinazioni in piena terza ondata di contagi, in zona rossa e per di più dopo aver perso giorni preziosi a causa della vicenda Astrazeneca.

Vogliamo chiarezza e pensiamo sia doveroso un intervento da parte dell’assessore alla Sanità Icardi per individuare subito, i motivi che hanno portato alla sospensione del regolare piano di vaccinazione a Novi e non, ad esempio, in altri distretti della stessa ASL ed in altre zone del Piemonte”.