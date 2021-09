Ezio Pestarino, ex vicesindaco di Gavi, e Giacomina Lagazio, erano presenti alla cerimonia per i 70 anni della Cantina Produttori del Gavi. In quel lontano 23 settembre 1951 anche loro firmarono per la creazione di quella che all’epoca fu la prima cooperativa del territorio legata al vino, nata con l’obiettivo di tutelare il lavoro e il reddito dei viticoltori gaviesi. La festa che si è tenuta nel cortile dell’azienda ha voluto celebrare questo importante anniversario per una società che riceve ogni anno 25 mila quintali di uve, trasformate in 2 milioni di litri di vino e in 350 mila bottiglie. C’erano tutti o quasi i 70 soci attuali, che in questi giorni stanno iniziando la vendemmia sui 220 ettari di vigneti negli undici Comuni della Docg. Negli ultimi quindici anni la Cantina ha fatto numerosi e importanti investimenti per quanto riguarda le attrezzature e in occasione della cerimonia è stato inaugurato il nuovo salone per le degustazioni, con il taglio del nastro da parte del presidente della Cantina, Gianfranco Semino, e del presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, con l’aiuto dei figli piccoli di due soci.

“E’ nostra responsabilità – ha detto Orietta Alice, amministratore delegato della società – portate il testimone in questa staffetta che è in essere da 70 anni, testimone che consegneremo nelle mani di questi piccoli che aiuteranno il presidente a tagliare il nastro per il loro domani”. Il salone è stato realizzato con il contributo della Regione, rappresentata nella cerimonia dall’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa. Presenti anche il consigliere provinciale Maurizio Sciaudone, il presidente del Consorzio di Tutela del Gavi Maurizio Montobbio, il sindaco e il vicesindaco di Gavi, Carlo Massa e Valerio Alfonso, che hanno donato alla Cantina una targa a ricordo dei 70 anni. Negli anni scorsi i vini della Cantina Produttori del Gavi hanno più volte ottenuto il Tre bicchieri del Gambero Rosso.