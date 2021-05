I burattini di Sarina protagonisti della festa di Santa Croce 2021

Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 maggio Tortona festeggia Santa Croce. Non potendo organizzare eventi per evitare assembramenti, l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare, in collaborazione con l’Associazione “Peppino Sarina”, proprietaria dei materiali, la mostra estemporanea “Burattini, marionette, pupazzi in festa” dedicata al Teatro di Figura e in ricordo della famiglia Sarina, dinastia di artisti popolari, attivi fin dalla metà dell’800, che raccontarono con le loro rappresentazioni uno sterminato repertorio di “tradizione” comprendente riduzioni della letteratura epico-cavalleresca carolingia. Ultimo erede di questa stirpe fu Peppino Sarina, a cui è dedicato l’Atelier di Palazzo Guidobono, che attualmente viene considerato uno dei maggiori interpreti del teatro di figura della tradizione italiana.

Le opere – burattini e marionette, pupi e libri, materiali di scena, fondali, manifesti, fotografie, frutto del lavoro e dell’inventiva di celebri artisti burattinai -, tutte provenienti dalla ricca raccolta artistica dedicata al teatro di figura, di proprietà dell’Associazione Sarina, si potranno ammirare dall’8 al 23 maggio nelle vetrine dei negozi cittadini, grazie all’adesione di numerosissimi commercianti tortonesi. Il percorso si sviluppa nel centro storico: via Emilia, largo Borgarelli, corso Montebello, via Fracchia, piazza Mazzini.

Sono previsti anche altri appuntamenti: oltre alla messa solenne che si terrà lunedì 10, alle 18 in Duomo, venerdì 7 alle 11 si inaugurerà l’«Aula a cielo aperto» della scuola dell’infanzia «Sarina» del Comprensivo Tortona A; sabato 8 alle 20,45 in Duomo, «Elevazione spirituale in musica» con riflessioni guidate da vescovo Vittorio Viola e il concerto della Cappella Musicale della Cattedrale diretta da Enrico Vercesi e composta da Valentina Porcheddu (soprano), Giulia Medicina (alto), Luca Dellacasa (tenore), Lorenzo Medicina (basso), accompagnati da Alberto Do (organo) e Alessia Vercesi (violoncello). Lunedì 10 alle 17 nel cortile del Municipio, nell’ambito del progetto Tortona Città Cardioprotetta, sarà inaugurato il secondo Punto Defibrillatore, in memoria del vicecomandante della polizia locale Andrea Gastaldo.