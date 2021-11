I fondi dell’ormai tradizionale “Cena in Rosso” del Rotaract Club Gavi Libarna, svoltasi al Relais Villa Pomela di Novi Ligure, sono stati raccolti fondi per il progetto A.P.I.N. “Fair for Hair” del Distretto Rotaract 2032. Il progetto si occupa di acquistare delle parrucche per pazienti oncologiche per semplificare, seppur in minima parte, il loro percorso di cura. L’evento è giunto alla sesta edizione. “La serata – spiegano dal Rotaract – si è svolta piacevolmente, accompagnata da un’atmosfera di colore rosso, il tema della serata, rispettato sia dai commensali grazie al dettaglio caratteristico che ciascuno di loro indossava, sia per merito del delizioso menù preparato appositamente dallo Chef del Relais per la serata. Si ringraziano le aziende agricole Magda Pedrini, Alvio Pestarino, Sassobraglia e Tenuta San Lorenzo, che quest’anno hanno contribuito alla riuscita della serata offrendo le bottiglie di vino rosso. Anche questa usanza da parte del Club Rotaract valorizza il territorio permettendo agli ospiti provenienti da tutto il basso Piemonte e Liguria di assaporare e conoscere i prodotti locali”.