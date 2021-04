AGGIORNAMENTO: Il direttore del Forte, Riccardo Vitale, davanti alle telecamere del Tg regionale, ha confermato che parte dei 4 milioni già stanziati per la fortezza, in accordo con il Comune, saranno destinati alla progettazione e alla costruzione di un collegamento direttore tra il Forte e l’abitato di Gavi. “I gaviesi sentono il Forte come una cosa loro – ha detto Vitale – e in questo modo intendiamo rafforzare questo legame”.

Gavi sarà in tv oggi pomeriggio, 10 aprile, al Tg Itinerante del Tg3 Piemonte. Dalle 14 il paese della Val Lemme avrà a disposizione alcuni flash durante il telegiornale per raccontarsi. In diretta dal Forte il direttore, Riccardo Vitale, farà il punto della situazione sugli investimenti previsti per la fortezza costruita dai genovesi, mentre l’associazione Amici del Forte racconterà la storia dell’imponente edificio. Poi toccherà all’amministrazione comunale con il sindaco Carlo Massa. Si farà anche il punto sulla situazione del Covid a Gavi, con l’impennata di contagi tra marzo e aprile e con la lenta discesa dei positivi negli ultimi giorni. Potrebbe anche essere l’occasione per parlare del collegamento diretto tra il Forte e il paese, atteso da decenni, attraverso una cremagliera o un ascensore inclinato.