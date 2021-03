Ci saranno anche i lavoratori della Pernigotti stamattina a Casale Monferrato accanto ai dipendenti della Cerutti, azienda metalmeccanica produttrice di macchine per rotocalchi e poi per imballaggi, che rischia il fallimento. In ballo c’è il futuro di 280 dipendenti e delle loro famiglie. Senza un acquirente rischiano addirittura di non avere neppure gli ammortizzatori sociali. Oggi è in programma una manifestazione davanti al Teatro Comunale casalese. Con loro, la delegazione della Pernigotti, che negli anni recenti ha vissuto un dramma simile, poi per fortuna risolto. “Oggi, venerdì 12 marzo, – scrive su Facebook il sindacalista Tiziano Crocco (Uila Uil) – saremo a Casale Monferrato in Piazza Castello davanti al Teatro Comunale con una delegazione di lavoratrici e lavoratori della Pernigotti per solidarizzare con il dramma che stanno vivendo le maestranze della Cerutti S.r.l. Non dobbiamo, non dovete lasciarli da soli, partecipate numerosi, nel nostro piccolo cercheremo di addolcire la mattinata con i nostri cioccolatini. Ps in Questo teatro siamo stati premiati per come abbiamo gestito mesi di occupazione in maniera educata”.