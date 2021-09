I Polifonici Vicentini in Concerto a Novi Ligure

L’Accademia MusicArte apre il nuovo anno di musica con un concerto per la città di Novi Ligure e non solo; evento patrocinato dal Comune di Novi Ligure e organizzato in collaborazione con Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali) e Acp (Associazione Cori Piemontesi).

L’Accademia MusicArte, legata alla grande tradizione corale e vocale, sabato 11 settembre alle 21, nella Collegiata di Santa Maria Maggiore di Novi Ligure, presenterà un concerto de I Polifonici Vicentini di Isola Vicentina, accompagnati al pianoforte da Denis Zanotto e diretti dal Maestro Pierluigi Comparin. Il gruppo corale, selezionato da Feniarco per partecipare al “giorno dei cori” della prestigiosa stagione concertistica Mito Settembre Musica 2021, proporrà l’esecuzione di brani sacri dal gregoriano ai giorni nostri, spaziando dal repertorio a cappella (senza l’ausilio di strumenti, solo con le voci) a quello con accompagnamento. Eseguiranno musiche di H. Schütz, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Bruckner, J. G. Rheinberger, C. V. Stanford, G. Susana, B. Chilcott.

Il gruppo corale I Polifonici Vicentini si è formato nel 1980 e propone un ampio repertorio di musica corale, anche romantica e contemporanea, interpretando di preferenza la grande polifonia sacra e profana. Ha realizzato incisioni con musiche di autori veneti contemporanei, da Pressato a Durighello, da Lanaro a Crestani, da Signorini a Zotto, oltre che del poliedrico amico Bepi De Marzi, prestatosi anche a fare da voce recitante nella Passione di Christo secondo Giovanni di F. Corteccia. Nel 2017 ha inciso, in prima assoluta, la Cantata della Creazione di P. Valtinoni e l’Annunciazione di M. Lanaro con la collaborazione dall’Ensemble Musagète. Il gruppo, oltre che esprimersi nella totalità dei componenti, può articolarsi in piccoli complessi cameristici e solistici per le esecuzioni di opere particolari. Costante è l’affermazione in campo nazionale e internazionale (sette primi premi) con prestigiose collaborazioni a fianco di orchestre e maestri di grande fama (Radulescu, Letonja, Rebeschini, Andretta, Bressan, Rigon, Quarta, ecc.). È stato invitato a cantare per la santa messa presieduta dal Santo Padre recatosi in visita alle diocesi del triveneto l’8 maggio 2011, trasmessa in mondo visione.

Pierluigi Comparin è docente di organo, modalità e canto gregoriano nei corsi tradizionali e nell’ordinamento dei corsi superiori di primo e secondo livello presso il Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza. Collabora come direttore con l’Orchestra Barocca I Musicali Affetti, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Ensemble Musagète, l’Accademia Musicale di Schio, Gli Archi Italiani e l’Orchestra Barocca del Conservatorio di Vicenza. È organista titolare del Tempio di Santa Corona in Vicenza e direttore del gruppo corale I Polifonici Vicentini.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti in osservanza della vigente normativa anti Covid 19.

Informazioni e prenotazioni presso l’Accademia MusicArte sita in piazza Sant’Andrea n. 2 a Novi Ligure il martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato con orario 10:30-12:30, oppure scrivendo a [email protected] o telefonando al 3389572665.