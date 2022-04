Il meteorologo Luca Mercalli sarà a Gavi il 27 aprile, ospite della libreria Aut e del circolo letterario Aldebaran presso la pasticceria La Pieve, in via Mameli. Alle 17 il divulgatore scientifico parlerà delle sue opere e dei cambiamenti climatici in corso. Interverrà anche su come limitarne gli effetti distruttivi sul nostro pianeta.

“L’incontro – spiegano dal circolo letterario gaviese – sarà adatto anche a un pubblico giovane, data l’abitudine di Mercalli di tenere lezioni per gli studenti”. Mercalli negli scorsi, nel nostro territorio è stato a Ovada e Bosio, ospite in quest’ultimo caso della Fondazione Garrone. È presidente dell’associazione Società Meteorologica Italiana, è giornalista collaboratore, tra l’altro, del Fatto Quotidiano e ospite in molte trasmissioni televisive. I posti sono limitati: prenotazione al numero 320/4845465