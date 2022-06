Il cast di Fast And Furious 10 indossa magliette ovadesi.

Il cast del film Fast And Furious 10, ultimo film del famoso sequel con Vin Diesel, indossa magliette create a Ovada, precisamente dai fratelli Eugenio e Matteo Gastaldo. La loro società, la Toro & Moro, è stata infatti contattata da alcuni referenti della produzione cinematografica inglese del film, che fino a pochissimi giorni aveva il set a Torino, per produrre e personalizzare un centinaio di T.shirt in cotone organico certificato. Operazione che la società dei fratelli Gastaldo, titolare di uno store a Ovada e di un altro a Torino, ha realizzato in tempi brevissimi. “Le magliette, destinate alla crew ed al cast del film internazionale avranno, quindi, “un’essenza” ovadese”, ricordano i fratelli Gastaldo. Le riprese del film nel frattempo si sono spostate a Londra