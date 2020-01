Tre eventi di un progetto di formazione al via venerdì prossimo, 7 febbraio, con un flashmob in piazza Duomo. Poi, il 13 marzo, un convegno sul corretto stile di vita dei ragazzi e il 23 aprile arriveranno a Tortona due arbitri di Serie A: uno di calcio, l’altro di basket.

Promosso dal Derthona Basket e dell’Istituto ODPF Santachiara, è stato presentato ieri, martedì 28 gennaio, nella sala Romita del municipio.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Tortona, è rivolto agli atleti del settore giovanile del Club e agli studenti delle scuole della città.

«Il progetto mi è piaciuto molto – ha detto il sindaco Federico Chiodi – fin da quando Ferencz Bartocci me ne ha parlato, in quanto ritengo che lo sport – quello di squadra in particolare – possa essere utile per l’educazione, la formazione e il carattere dei ragazzi. Sono felice che il Derthona Basket abbia deciso di coinvolgere le scuole della città su una tematica così importante; si tratta di un’occasione unica e un progetto che avrà momenti di divulgazione e di incontro che il Comune ha deciso di appoggiare e sostenere. Il bullismo e il cyberbullismo sono piaghe che affliggono anche la nostra comunità, quindi da parte dell’Amministrazione ci sarà il massimo supporto possibile».

«Ringrazio la Bertram Derthona – ha aggiunto l’assessore alle Politiche Giovanili, Marzia Damiani – per avere coinvolto le scuole e i ragazzi della città in questo progetto. Il bullismo è un tema che ci riguarda molto da vicino e questa iniziativa consente di comprendere il problema, sfruttando anche l’eco mediatico che ha una società così importante come il Derthona Basket. Mi piace vedere come la società e le scuole investano tempo, forze e risorse per portare avanti questo progetto, che vedrà il primo momento venerdì 7 febbraio in Piazza Duomo per il flashmob in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo».

Cristina Montagnoli, direttore dell’Istituto ODPF Santachiara di Tortona, si è espressa in rappresentanza delle scuole cittadine, spiegando che «l’iniziativa è nata nel corso di una chiacchierata avuta con Ferencz Bartocci nel mese di dicembre. Insieme abbiamo condiviso l’idea di proporre un evento mediatico importante sfociato nel “Palleggio contro il Bullismo”, un flashmob che si svolgerà in Piazza Duomo venerdì 7 febbraio. Voglio ringraziare Guido Rosso (del Marconi/Carbone), Maria Rita Marchesotti (Peano), Laura Montecucco (Ciofs), Clara Migliora (Tortona A), Stefania Continillo (Tortona B) ed Enrica Granaglia (San Giuseppe), Dirigenti Scolastici delle scuole di Tortona che forniranno un impegno logistico importante per la realizzazione del progetto».

Il General Manager di Bertram Yachts Derthona, Ferencz Bartocci, infine, ha illustrato le tre diverse fasi in cui si articola il progetto. «L’idea è quella di fare squadra sempre di più – ha spiegato -, la filosofia del Derthona Basket vuole sposare in maniera sempre più forte il concetto di territorio e che l’unione del territorio può fare la forza in tutti gli ambiti, anche quello della formazione, aiutando a crescere le donne e gli uomini del domani con le nostre iniziative e con l’attività del settore giovanile, ma anche accompagnando le scuole in qualsiasi tipo di iniziativa, come quella che proponiamo oggi, oltre che svolgere attività di promozione turistica sviluppando un forte legame con la città».

Bartocci ha poi descritto le tre iniziative pensate in collaborazione con le scuole della città, un progetto «già pensato per i ragazzi del nostro settore giovanile e che è stato allargato agli studenti di Tortona che danno ospitalità ai nostri ragazzi nei loro corsi. Il 7 febbraio, oltre al flashmob in Piazza Duomo, ci saranno due incontri distinti per ragazzi e genitori sul cyberbullismo con Mario Leone Piccini, tenente della Guardia di Finanza che si occupa di studiare casi di cyberbullismo. Il flashmob sposa un progetto avviato dal Provveditorato degli Studi e sarà articolato in un breve momento dedicato ai contenuti proposti dalle varie scuole e da un momento a sorpresa. Il secondo incontro – sul corretto stile di vita – sarà dedicato ai genitori, nella giornata del 13 marzo, in cui interverrà anche il nostro medico sociale, la dottoressa Pia Camagna. Il terzo appuntamento è ancora in via di definizione, dovrebbe essere il 23 aprile, riguarda le regole del gioco e vedrà gli interventi di Luca Pairetto, arbitro di Serie A di calcio, e di Denis Quarta, arbitro di Serie A di basket che affronteranno l’importanza di rispettare le regole. L’idea è di fare poi una pubblicazione degli atti di questi incontri di modo da offrire a tutti la possibilità di consultarli in futuro».