“La vita confinata. Il disagio della giovinezza al tempo del Covid”. E’ il tema che affronterà lo psicanalista Massimo Recalcati nel corso dell’incontro che si terrà martedì 31 agosto, al Belvedere San Martino di Gavazzana, splendido luogo situato nel comprensorio comunale di Cassano Spinola.

«La resistenza dei ragazzi che vivono l’età del cosiddetto “risveglio di primavera”, l’età irrequieta e travolgente dell’adolescenza […] è stata messa duramente alla prova. – Scrive Massimo Recalcati su La Repubblica nel giugno 2021 – Un grande educatore inumano denominato Covid 19 ha impugnato il bastone severo della privazione imponendo loro disciplina e rispetto delle regole, spazzando via in un solo colpo i rituali della socialità.» Sarà questo il punto di partenza per una riflessione sulla condizione dei più giovani, che si sono trovati ad affrontare la pandemia, la privazione della libertà, della socialità, della scuola, dello sport, dei riti di passaggio, della fisicità nelle relazioni…

Quello che stiamo vivendo è il momento della ripartenza, della libertà e della socialità da ritrovare, e anche di un bilancio: «Mi auguro con tutto il cuore che nei nostri figli vi sia stato almeno una volta il pensiero che la privazione della loro libertà sia stata il prezzo da pagare per il bene della comunità e non un obolo sacrificale inutile ed evitabile. Mi auguro che almeno una volta abbiano avuto il pensiero che questa esperienza rafforzava il loro sentimento di cittadinanza in un’età dove l’Io sembra riferirsi sempre e solo a se stesso»

Massimo Recalcati vive e lavora come psicoanalista a Milano. Insegna Psicopatologia del comportamento alimentare presso l’Università degli Studi di Pavia. È direttore scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata. Ha fondato nel 2003 Jonas Onlus, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi. È membro della Società Milanese di Psicoanalisi. È noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive su Rai 3: “Lessico familiare”, “Lessico amoroso”, “Lessico Civile”.

Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e l’ingresso all’area di spettacolo è consentito ai possessori di green pass o di tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore, come da disposizioni vigenti.

I biglietti si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it