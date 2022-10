Con le Giornate Fai (Fondo per l’ambiente italiano) d’autunno 2022 sabato 15 e domenica 16 ottobre saranno visitabili il Castello di Pasturana e la tenuta La Marchesa a Novi Ligure grazie ai volontari della delegazione FAI di Novi Ligure e al suo Gruppo FAI Giovani. Gli storici edifici sono solitamente chiusi al pubblico, in quanto dimore private, e la visita al permetterà di godere di suggestivi scorci panoramici sulla campagna circostante. “Il castello – ricordano dal Fai – si erge sull’orlo del terrazzamento naturale di Pasturana. L’uso del maniero come fortilizio è confermato dalla sorte difensiva che venne assunta dal Castello nella Battaglia di Novi del 15 agosto 1799 che fu l’evento militare più importante della storia di Pasturana. La visita permetterà di conoscere uno dei castelli più scenografici e imponenti del novese, con la sua mole compatta e solida affacciata su di un terrazzamento naturale da cui è possibile godere della valle sottostante, ricca di vegetazione spontanea e di campi coltivati. Particolarmente suggestivi saranno i locali interni del castello che tra piano terreno e piano primo permetteranno ai visitatori di assaporare la spazialità austera e maestosa di questo castello, impreziosita da arredamenti e collezioni d’arte di sicuro interesse storico”.

La Marchesa, invece, è una tenuta di circa 76 ettari nella campagna di Novi, sulle colline verso Gavi, e si colloca in una posizione di forte valenza paesaggistica, poiché, ricordano ancora dai Fai, “dal punto più alto della tenuta lo sguardo consente di spaziare dalle Alpi, ai colli tortonesi sino alle colline del gaviese in direzione Genova. La tenuta, inserita nella lista delle Dimore Storiche Italiane e sottoposta a specifica tutela ministeriale, comprende una villa padronale con annessa cappella privata risalenti al XVIII secolo, una limonaia, diversi locali per la produzione del vino e, poco lontano, un’antica cascina seicentesca ora convertita ad agriturismo. La visita, dopo le sale interne, si svilupperà all’esterno e consentirà di accedere al giardino all’italiana, al frutteto e poi permetterà di raggiungere il lago dei fiori di loto”. Entrambi i beni saranno aperti sabato 15 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 16 ottobre, con orario continuato, dalle 10.30 alle 18.30 (ultima visita alle 18.00 in entrambi i giorni). I visitatori saranno accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni® del Liceo Amaldi, coordinati e coadiuvati dai rappresentanti del Gruppo Fai Giovani Novi Ligure. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del Fai. Info: la pagina Facebook e il profilo Instagram Delegazione Fai Novi Ligure, sito http://giornatefai.it