Serata finale del Festival Lavagnino 2021 stasera, 13 novembre, nel Teatro Civico di Gavi. Alle 21, con l’evento intitolato “La magia del cinema”, si terrà la premiazione del 12° Concorso Internazionale di Composizione di Musica per Immagini “Lavagnino”, con la presenza della Giuria presieduta dal maestro Franco Piersanti, la proiezione delle sequenze vincitrici e la partecipazione dei Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria. La serata sarà anche l’occasione per il conferimento di due premi. Il “Lavagnino Composer Award 2021” andrà al musicista Carlo Crivelli, autore di molte colonne sonore cinematografiche, tra cui tante di opere del regista Marco Bellocchio. E’ stato insignito del Premio “Prix France Musique-Sacem de la musique de film” nel 2010 con le musiche di Vincere di Bellocchio e tre anni dopo ha ricevuto il Premio Ennio Morricone per il miglior compositore del film “Bella Addormentata” dello stesso regista.

Il “Lavagnino TV Award 2021” sarà invece assegnato a Marco Berry, che nel suo sito internet si definisce “un mago, illusionista, escapologo (l’arte di liberarsi dalle costrizioni fisiche come corde e catene) e conduttore televisivo”. La popolarità arriva nel 1997, quando diventa uno degli inviati della trasmissione “Le Iene” Sempre in tv, con “Invisibili” racconta le storie personali di vagabondi e senzatetto e in “Vivo per Miracolo” parla di storie spettacolari di persone che, in situazioni estreme, sono riuscite a sopravvivere. La serata sarà condotta da Luciano Tirelli. II Festival nasce per onorare la figura del “maestro”, così veniva definito dai suoi stretti collaboratori, Angelo Francesco Lavagnino (1909-1987), prolifico e attento compositore di musica colta e per film. “Ogni concerto – ricordano dall’Orchestra Classica di Alessandria -, e in ultimo il concorso di composizione per immagini, sono espressione di gratitudine e doverosa riconoscenza per mantenere sempre viva e presente la figura dell’illustre uomo e musicista”.