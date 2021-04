Il Forte di Gavi riaprirà il 29 aprile, giovedì, grazie al ritorno del Piemonte in zona gialla. La Direzione regionale Musei, “gestore” della fortezza, si dice “pronta ad accogliere il pubblico ma restano in vigore le misure già adottate per garantire lo svolgimento delle visite in sicurezza e si aggiunge una novità: non solo accessi contingentati in piccoli gruppi, prenotazioni obbligatorie via telefono e mail, rilevazione della temperatura corporea e utilizzo della mascherina, ma ingressi nei musei anche sabato e festivi, purché le prenotazioni vengano effettuate con almeno un giorno di anticipo”. A Gavi, anche nella giornata del 2 maggio, in collaborazione con il Rotary e Rotaract Club Gavi-Libarna, sono in programma visite guidate in costume, rivolte principalmente a famiglie con bambini, dedicate alla principessa Gavia, alla quale, secondo la leggenda, è legata la nascita del borgo di Gavi (prenotazione obbligatoria: 348 819 4720 – 334 789 0430).

Ecco l’orario di apertura del Forte fino a settembre: aprile dal 29 al 30; maggio dal 1 al 2, dal 5 al 8, dal 12 al 15, dal 20 al 23, dal 26 al 29; giugno il 2, dal 4 al 6, dal 9 al 12, dal 17 al 20, dal 23 a 26; luglio dal 1 al 4, dal 7 al 10, dal 14 al 17, dal 22 al 25, dal 29 al 31; agosto 1, dal 4 al 7, dal 12 al 15, dal 18 al 21, dal 26 al 29; settembre dal 2 al 5, dal 8 al 11, dal 16 al 19, dal 22 al 25, il 30; visite guidate in gruppo, max 8 persone, con partenze nei seguenti orari: merc.-sab. 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,30, 13,30, 14,30, 15,30, 16,30 (ultima visita); festivi da aprile a settembre: 9,30, 10,30, 11,30, 12,30, 13,30, 14,30, 15,30, 17,30 (ultima visita). Biglietti: intero 5 euro; ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge e convenzioni. Prenotazione: obbligatoria; da effettuarsi con almeno un giorno di anticipo per sabato e festivi; Info e prenotazioni: [email protected]; tel. 0143 643554.