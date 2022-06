Il Forte di Gavi si tinge di “Giallo paglierino”

Proseguono, sabato 25 giugno nella fortezza inespugnabile di Gavi le indagini dell’investigatore privato Bacci Pagano e il vicequestore Andrea De Curtis.

Alle 18, in sala conferenze incontro gli autori Bruno Morchio e Arianna Destito Maffeo che riveleranno informazioni inedite a proposito dei loro personaggi e dei processi creativi da cui nascono le loro appassionanti vicende, investigative e personali.

Al termine degustazioni di vini Docg e prodotti De.Co.

Per chi lo desidera alle 17 i volontari dell’associazione saranno a disposizione per accompagnare i partecipanti nella visita del Forte, che si concluderà alle 18, in tempo per assistere alla conferenza.

Prossimo ed ultimo appuntamento per questa stagione di Giallo Paglierino, la rassegna che unisce la visita del Forte di Gavi all’incontro con autori di romanzi gialli e degustazioni di vini Docg e prodotti De.Co., lunedì 25 luglio, con inizio alle 17.

Ingresso, comprensivo di visita guidata, partecipazione all’incontro con gli autori, degustazione = € 5,00

Per info e prenotazioni: 379.251.6414 (Whatsapp) – www.amicideforte.it |