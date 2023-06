Il Forte di Gavi trasformato in un set per la serie tv inglese “SAS: Rogue Heroes”. La prima stagione è andata in onda sulla Bbc lo scorso autunno e ora il regista Steven Knight ha scelto di ambientare una parte delle riprese nella fortezza genovese della Val Lemme. La troupe è stata a Gavi per tre giorni per girare alcune scene della serie che racconta la costituzione delle squadre speciali inglesi, le Special Air Service (Sas) che avevano il compito di creare il caos nelle linee nemiche durante la Seconda guerra mondiale. Mentre la prima stagione era ambientata nel Nord Africa, la seconda, che sarà trasmessa nel 2024 sempre dall’emittente inglese, è girata in Europa. In “SAS: Rogue Heroes” il personaggio principale è David Stirling, creatore delle Special Air Service, interpretato da Connor Swindells.

A Gavi sono state fatte, tra l’altro, riprese con i droni per simulare l’arrivo di aerei in picchiata verso il Forte. Le telecamere hanno invece ripreso la salita al Forte di un furgone della Wermacht, l’esercito tedesco, lungo la strada comunale, simile a quelli presenti realmente durante l’occupazione nazista della fortezza, trasformata negli anni dal 1943 al 1945 in un campo di concentramento per prigionieri inglese e per i partigiani.